Ескалація в Азовському морі: проти російських портів закликали ввести санкції

Україна, Литва та Польща закликали G7 та Євросоюз відреагувати на дії російських морських портів в Азовському морі. Санкції мають бути запроваджені через їхню взаємодію з портами на території окупованого Криму.

Про це повідомляє УНН.

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Так, агресивні дії Росії в Азовському морі засуджує кінцевий документ ІХ сесії Асамблеї членів Верховної Ради України, Сеймасу Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща,

(Асамблея — 24 канал) закликає країни-члени Європейського Союзу та країни-члени Великої Сімки запровадити санкції проти російських морських портів в Азовському морі через їхню незаконну взаємодію з морськими портами на території тимчасово окупованого Криму, які були закриті українською владою,

– йдеться у документі.

Окрім того, країни висловили підтримку резолюції Європейського парламенту від 25 жовтня 2018 року щодо ситуації в Азовському морі.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, в Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.