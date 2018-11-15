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      Кучма довів до того, що Росія пішла на нас війною, – експерт

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      Договір про спільне використання Азовського моря – "міна сповільненої дії"
      Договір про спільне використання Азовського моря – "міна сповільненої дії" / Фото з відкритих джерел

      У 2003 році тодішній Президент України Леонід Кучма підписав Договір про спільне співробітництво з Росією в Азовському морі та Керченській протоці. Відповідно до якого Азовське море стало внутрішнім для двох країн без розмежування кордонів. Можна вважати, що тоді Кучма заклав "міну сповільненої дії".

      Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів експерт у сфері національної безпеки і оборони, депутат Верховної Ради 2, 3, 4 скликань Георгій Манчуленко.

      Домовлятися про щось з Росією, на мій погляд, це тільки собі шкодити. Нагадаю, що Договір про спільне використання Азовського моря з'явився після сумнозвісної історії, пов'язаної з островом Тузла. Через три місяці з подачі Кучми, відбулося підписання цього договору (про спільне використання акваторії Азовського моря – Прим. 24). Більшої ганьби і здачі національних інтересів навіть важко уявити,
      – каже Георгій Манчуленко.

      Читайте також: Ескалація в Азовському морі: проти російських портів закликали ввести санкції

      Експерт зазначив, що багато чинних високопосадовців, які на той час були народними депутатами, голосували за Договір про українсько-російський державний кордон. Це можна розцінювати, як здача національного суверенітету і вчинення кримінального діяння.

      "Цими двома Договорами про українсько-російський державний кордон і про спільне використання Азовського моря, Кучма довів до того, що Росія пішла на нас війною. За це він мав би сидіти в тюрмі, а не ходити і розповідати, як він любить Україну і що нам робити далі", – пояснює Георгій Манчуленко.

      Також експерт вважає, що політикам потрібно приймати жорсткіші та непопулярні рішення, інакше можемо втратити державу. Манчуленко каже: "Росія сьогодні плює на всі домовленості і, проводячи свою тупу справу, пробує відновити імперію, принаймні у вигляді Радянського Союзу".

      Читайте повністю інтерв'ю: Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт

      Нагадаємо, 25 жовтня, Європейський парламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Раніше в Міністерстві інфраструктури заявляли, що РФ безпідставно затримала майже півтори сотні суден, які прямували в порти України.

      Читайте також: Ескалація в Азовському морі: чи можуть США допомогти Україні

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Леонід Кучма
      Джерело: 24 Канал
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