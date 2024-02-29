Куда движутся россияне после Авдеевки: военный обзор от Свитана

Российские войска продолжают наступательные действия. Особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях. Там российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить Тоненькое, Орловку, Семеновку, Бердичи и Красногоровку. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан разобрал ситуацию возле Авдеевки.

Важно Удержать и восстановить, – Сирский на Донбассе назвал главные задачи защитников

Сырский о ситуации на фронте

По его словам, Красногоровка – это еще один серьезный рубеж. Мы удерживаем там несколько километров фронта еще с 2014 года. Довольно неплохой укрепрайон.

Военный эксперт отметил, что россияне уперлись в подготовленный укрепрайон – это полукруг хорошо видно на карте. Дальше враг пройти не сможет.



Где наступают россияне / Скриншот из видео

Сейчас пытаемся их перехватить западнее Авдеевки – Сырский занимается этим вопросом. Там есть несколько рубежей,

– рассказал Роман Свитан.

Была однозначная потеря управления при отходе из Авдеевки. Сейчас она уже восстанавливается и мы успеваем перехватить россиян. Я думаю, что на каком-то из рубежей будет уже остановлено российское давление. Все зависит напрямую от количества боеприпасов.

Сбитие российского Су-34

Это уже 8 Сушка за последние несколько недель, что является практически годовым количеством изготовления этого истребителя-бомбардировщика в России. При этом россияне продолжают использовать "сушки", чтобы сбрасывать КАБы.

Если надо сбросить достаточное количество авиабомб, понимая, что самолеты под риском удара, – россияне будут идти на это и терять самолеты. Их не остановят эти потери, они будут и в дальнейшем продолжать,

– подчеркнул Роман Свитан.

По его словам, главная задача россиян – забрасывать нашу линию фронта КАБами. Этим надо пользоваться и сбивать самолеты, однако немножко раньше, чем они сбросят эти КАБы.

"Су-34 это хорошая машина, хорошо маневрирует – пока на ней не висит достаточное количество боевой нагрузки. После того как россияне подвесили 6 КАБов Су-34 становится "неповоротливой коровой", которую сбить достаточно легко. Его прикрывает СУ-35, однако он не успевает отреагировать на ракеты, даже сами отходят или иногда попадают под ракеты", – объяснил военный эксперт.

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