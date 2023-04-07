У Кадырова ситуация еще хуже, чем у Пригожина: экс-агент КГБ объяснил "исчезновение" главы Чечни
Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров почти исчез из информационного пространства России и не появляется рядом с диктатором Владимиром Путиным. Чеченскому террористу указали на его место, поэтому он не смеет покидать территорию Ичкерии.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Кадыров находится в еще худшем положении, чем владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
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"У Кадырова положение еще хуже, чем у Пригожина. Пригожин – этнический россиянин. В фашистском государстве у этнического россиянина Пригожина есть потенциал федерального политика. У Кадырова такого потенциала нет", – заметил он.
Кадырову указали на его место
Жирнов отметил, что Кадыров сейчас находится в Чечне и пытается контролировать ситуацию. Чеченскому террористу напомнили, что он имеет свою задачу, а на большую роль не может претендовать.
Он вернулся в роль, которую ему определили – местного хана, держащего под контролем территорию. Путин заключил с Кадыровым соглашение: "Я даю тебе деньги, не смотрю на беспредел, который ты устраиваешь, но мне нужен внутренний мир на этой территории. Я не должен получать никаких новостей из Чечни, кроме поздравлений с Днем рождения",
– считает он.
Экс-агент КГБ обратил внимание на заметные проблемы со здоровьем, которые имеет Кадыров. Он напомнил, что одного из начальников спецподразделения Чечни травили.
"Вполне возможно, что и самого Кадырова травили. А если их не травили, то он и сам рад травиться. Говорили, что он употребляет наркотики или какие-нибудь медицинские препараты", – сказал Сергей Жирнов.
Жирнов об исчезновении Кадырова: смотрите видео
Отношения Путина и Кадырова: последние новости
- В Институте изучения войны сообщают, что Кадыров боится Путина и пытается доказать, что он сильный лидер. В частности, это проявилось в демонстративной реакции на нападение на полицейский участок в Чечне, который состоялся 28 марта.
- Кроме того, по мнению аналитиков, во время встречи 13 марта Владимир Путин мог давить на Кадырова, чтобы он увеличил количество своих воинов на войне в Украине из-за значительных потерь ЧВК "Вагнер".
- По информации эстонской разведки, Кадыров и Евгений Пригожин грозят властям Путина, в частности из-за их радикальных заявлений в последнее время. Впрочем, подобные экстремистские выступления российской элиты вполне могут быть спланированы самим российским диктатором.