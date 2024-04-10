Об этом рассказал 24 Каналу заместитель командира 205 батальона 241 ОБр по боевой подготовке Сергей Янковский, подчеркнув, что нам нужно развивать средства радиоэлектронной борьбы с FPV-дронами.

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Как действует враг на Лиманском направлении

Янковский рассказал, что его батальон держит оборону в районе Серебрянского леса на Лиманском направлении. Враг пока отказался от наступательных действий непосредственно в лесу, учитывая географические особенности местности и слаженность действий наших защитников, и сконцентрировал все свои боеспособные подразделения на линии Терны, Торское, Ямполовка.

По его словам, противник осуществляет ротацию, привлекает резервы из подразделений, которые стояли в лесу, и бросает их на указанное направление.

Однако, учитывая концентрацию артиллерийских средств и дронов врага, безопасно чувствовать себя в лесу все равно остается мечтой для нас,

– отметил военный.

Он отметил, что трудно преодолеть то количество дронов и артиллерии, которую враг применяет по нашим защитникам. Сейчас есть большая проблема в средствах РЭБ, в FPV-дронах. Потому что враг нас уже опередил в этом и начал серийно их изготавливать и работать.

Что применяют россияне

Военный отметил, что Россия преимущественно привлекает регулярные войска, то есть мобилизованных. С мотивацией у них большие проблемы, ведь люди не готовы идти просто так умирать, не понимая, за что именно.

Наступательных действий по собственному желанию они не ведут, особенно таких желаний и не проявляют,

– сказал Янковский.

Он отметил, что наши воины испытывают большую проблему с КАБами и ФАБами, а также с применением НУРСов, то есть авиации врага, поскольку противник сейчас господствует в небе.

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Кроме того, добавил боец, если в Бахмуте в прошлом году были проблемы только с вражескими разведывательными дронами, корректировавшими огонь артиллерии, то теперь – с ударными дронами и сбросами врага. Именно поэтому нужно развивать параллельно средства радиоэлектронной борьбы с FPV-дронами.

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