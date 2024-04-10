Про це розповів 24 Каналу заступник командира 205 батальйону 241 ОБр з бойової підготовки Сергій Янковський, наголосивши, що нам потрібно розвивати засоби радіоелектронної боротьби з FPV-дронами.

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Як діє ворог на Лиманському напрямку

Янковський розповів, що його батальйон тримає оборону в районі Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Ворог відмовився наразі від наступальних дій безпосередньо в лісі, з огляду на географічні особливості місцевості та злагодженість дій наших оборонців, і сконцентрував усі свої боєздатні підрозділи на лінії Терни, Торське, Ямполівка.

За його словами, противник здійснює ротацію, залучає резерви з підрозділів, які стояли в лісі, й кидає їх на вказаний напрямок.

Проте, враховуючи концентрацію артилерійських засобів та дронів ворога, безпечно почуватися в лісі все одно залишається мрією для нас,

– зазначив військовий.

Він наголосив, що важко подолати ту кількість дронів та артилерії, яку ворог застосовує по наших захисниках. Наразі є велика проблема в засобах РЕБ, у FPV-дронах. Тому що ворог нас уже випередив у цьому та почав серійно їх виготовляти і працювати.

Що застосовують росіяни

Військовий зазначив, що Росія переважно залучає регулярні війська, тобто мобілізованих. З мотивацією у них великі проблеми, адже люди не готові йти просто так помирати, не розуміючи, за що саме.

Наступальних дій з власного бажання вони не ведуть, особливо таких бажань і не проявляють,

– сказав Янковський.

Він зауважив, що наші воїни мають велику проблему з КАБами та ФАБами, а також із застосуванням НУРСів, тобто авіації ворога, оскільки противник наразі панує в небі.

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Крім того, додав боєць, якщо у Бахмуті торік були проблеми лише з ворожими розвідувальними дронами, які коригували вогонь артилерії, то тепер – з ударними дронами та скидами ворога. Саме тому потрібно розвивати паралельно засоби радіоелектронної боротьби з FPV-дронами.

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