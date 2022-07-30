россияне ненавидят Польшу и Литву, они могут направить на них оружие, – Ступак

россия не может позволить себе признать проигрыш в войне против Украины, поэтому не пойдет на капитуляцию. Для самого путина это поражение будет – личное. Именно поэтому остается возможность применения агрессором ядерного оружия.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 канала подтвердил, что не исключает применения ядерного оружия россией. Он отметил, что хотел бы сказать о невозможности таких действий, однако риск все же есть.

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По его словам, ядерное оружие не решит войну. В Украине нет единого центра, уничтожив который, страна перестанет сопротивляться.

Нет такого единого центра, как они говорят, "принятия решений". У нас очень разветвленная система управления. Если, не дай Бог, нет главнокомандующего, то есть человек, который может выполнять его обязанности,

– сообщил Иван Ступак.

"Верховная Рада, Президент, Кабинет Министров... То есть у нас нет одного такого диктатора, уничтожив которого все разрушается", – объяснил Ступак.

Он добавил, если бить по военным объектам, то нужно очень много ядерных боеголовок. Ведь наша военная мощь очень сильно растянута. Украинские военные не проживают в одной гостинице, а танки не хранятся на одной паркплощадке. Вот почему невозможно уничтожить все сразу.

Есть возможность применения этого оружия против наших лучших друзей – Польша и Литва. К сожалению, эти страны россии поперек горла находятся. Она их просто ненавидит,

– рассказал Иван Ступак.

По его словам, оружие может применяться там. Возможно, они попытаются его использовать где-нибудь на границе.

"Я уверен, что оно (ядерное оружие – 24 канал) не решит вопрос ведения войны. Наоборот – укажет на слабость россии и это приведет к еще более негативным последствиям. Не говорю, что будет ответный удар, например, со стороны Великобритании или США. Никто этого не знает, даже Байден. Они сами еще не решили этот вопрос", – подытожил бывший сотрудник СБУ.

Смотрите видео: Иван Ступак о риске использования россией ядерного оружия

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