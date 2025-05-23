"Боятся ехать по прямой дороге": куда россияне перемещают технику из Мариуполя

Россияне изменили направление движения, теперь они едут на север Донецкой области. Там сосредоточено самая большая точка ведения боевых действий, поэтому они массово стягивают туда подкрепления.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, обратив внимание на то, что оккупанты перемещаются странным путем.

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К чему готовятся российские оккупанты

Российские захватчики используют два пути. В частности автомобильный: Мариуполь – Новоазовск – Донецк (так называемая старая донецкая дорога), а также едут через Таганрог, где грузятся на поезда и движутся через Иловайск в Донецк.

Они боятся ехать по прямой дороге Мариуполь – Волноваха – Донецк. Тянут очень большое количество пушек, военной техники на тралах. Едут колоннами, не так быстро, как хотелось бы, поэтому они понимают, что если будут передвигаться по этой трассе, то могут не доехать,

– озвучил Андрющенко.

Кроме техники, едет живая сила. По подсчетам Андрющенко, было замечено 20 грузовиков за полтора суток. Это, с его слов, довольно много, все они едут с Херсонско-Крымского направления.

Запорожское россияне не трогают, там до сих пор сконцентрированы значительные резервы. Большое количество личного состава находится в лагерях между Мариуполем и Бердянском, там расположен полигон.

"С 8:00 до 22:00 там проходят тренировки, стреляют из ствольной артиллерии. Вероятно, они ждут начала наступления на Юге, на территории Запорожской области", – озвучил руководитель Центра изучения оккупации.

Что стоит за заявлением Путина о "буферной зоне"

По словам Андрющенко, "буферную зону", о которой заявляет Путин, он пытается в первую очередь создать на территории Запорожской и Донецкой областей. Именно там, по его мнению, стоит ожидать в ближайшие недели обострения ситуации.

Это заявление направлено в первую очередь на россиян, во вторую – на Трампа,

– уверен руководитель Центра изучения оккупации.

Заявление о "буферной зоне" – это изменение российского нарратива. Андрющенко убежден, что Россия изменила свою коммуникационную политику, чтобы поощрить российских граждан идти воевать.

Сейчас Кремль готовит российское население, потому что осенью, по словам руководителя Центра изучения оккупации, проблема с набором личного состава приведет к тому, что Россия будет вынуждена объявить прямую мобилизацию.

Напомним, что Путин 22 мая озвучил, что принял решение о создании "буферной зоны" безопасности вдоль границы. Глава Кремля сообщил, что российская армия уже выполняет эту задачу. Таким образом Россия якобы хочет остановить обстрелы приграничных территорий, в частности Курской, Белгородской, Брянской областей.