Куда россияне переместили самолеты с аэродрома "Энгельс": расследование "Схем"

Россияне могли переместить свои бомбардировщики с аэродрома "Энгельс-2" в Мурманская область. Об этом указывают спутниковые снимки.

Об этом говорится в расследовании "Схем". Расследователи отмечают, что бомбардировщики Ту-95 с аэродрома "Энгельс-2", которые под Саратовом могли переместить на аэропорт стратегической авиации России "Оленья" Мурманской области на севере России.

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Куда же делись самолеты из "Энгельса"

Журналисты "Схем" распространили спутниковые снимки Planet Labs за 21 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что после серии взрывов большая часть стратегических бомбардировщиков "исчезла" из "Энгельса-2".

По сравнению со снимками за 7 октября 2022 года, стратегических бомбардировщиков Ту-95 на аэродроме "Оленья" в феврале 2023-го в целом стало больше на 7. Всего на аэродроме сейчас можно насчитать одиннадцать Ту-95, два Ту-160 и два Ил- 78 – это самолеты-заправщики.



"До" и "после" / Фото "Схем"

На фото одной части аэродрома за 7 октября находились всего четыре Ту-95 и пять Ту-160, второй части – два Ту-160.



Как увеличилось количество самолетов / Фото "Схем"

Что известно об аэродроме в Мурманской области

Журналисты отмечают, что увеличение в 2023 году количества бомбардировщиков Ту-95 и присутствие двух самолетов-заправщиков Ил-78 может свидетельствовать об активном использовании аэродрома для будущих атак России по территории Украины. "Оленья" расположен в 3 раза дальше границ Украины, чем упомянутый "Энгельс-2" под Саратовом.

На учтенных кадрах можно увидеть на аэродроме "Оленья" 30 Ту-22, большинство из которых находится в северо-западной части аэродрома. Эти бомбардировщики находились там и раньше, но теперь они рассредоточены по аэродрому, утверждает авиаэксперт "Института постинформационного общества" Анатолий Храпчинский.



Как сейчас расположены самолеты / Фото "Схем"

Он также отметил, что "это лишь видимость их использования, об этом говорит их положение – некоторые борта вообще находятся посреди "рулежных" дорожек аэродрома, блокируя собой движение".

То есть они просто имитируют активную деятельность, возможно это для того, чтобы стать так называемыми "фальшивыми целями" для вероятных атак. А вот Ту-95 сюда вполне могли перебросить с "Энгельса-2" для боевого использования,

– объяснил авиаэксперт.

Что известно о "хлопке" в "Энгельсе"