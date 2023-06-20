Путевка в ад: куда россияне вывозят украинских детей и как противодействовать?

Тысячи детей, десятки регионов, сотни заведений, миллиарды рублей и изменения в законодательство – именно так Россия организовала новый сезон "перевоспитания" для детей с оккупированных территорий Украины. Чего ждать и как противодействовать читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Масштабы нарушений

В начале 2023 года международное сообщество глубоко обеспокоилось из-за публикации отчета Йельской школы общественного здоровья.

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В нем утверждалось, что в организованной системе из 43 лагерей, часть которых расположена в Сибири и на Дальнем Востоке, россияне методически "перевоспитывали" около 6000 украинских детей.

Эксперты идентифицировали случаи принудительного перемещения и незаконных депортаций, которые впоследствии получили дополнительную квалификацию в отчете Московского механизма от 4 мая 2023 года как не только военное преступление, но и преступление против человечности, 14 нарушений Конвенции ООН о правах ребенка, намерение искоренить национальную идентичность и оставить детей в России навсегда.

Накануне, 16 марта 2023 года, Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине заключила, что деяния российских агентов, направленные на препятствование воссоединению семей и репатриации несовершеннолетних имеют признаки отдельного военного преступления.

В течение кампании 2023 года только по официальной информации от высших должностных лиц России государство-агрессор планирует отправить 5000 детей с оккупированных территорий в так называемые многодневные тематические маршруты, связанные с историей и культурой России. Еще 6000 детей, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "отдохнут" в лагерях на территории России.

Правда, на местах выдают другие, более показательные цифры. Так, "министр образования и науки" так называемой "ЛНР" Иван Кусов утверждает, что около 20 тысяч детей только из этого квазиобразования отдохнут в "других" регионах России в рамках летней оздоровительной кампании.

Трекер детей

Первые группы украинских несовершеннолетних в рамках кампании 2023 года были отправлены на так называемую медико-социальную реабилитацию еще в начале мая. К примеру, 8 мая 40 детей из Запорожской области были перемещены в Евпаторию, а ориентировочно 15 мая из Васильевки Запорожской области в Беларусь на "оздоровление" вывезли 43 школьников в возрасте от 8 до 15 лет.

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Российские агенты в Крыму, Беларуси и России не скрывают, что в этот период длился учебный год, поэтому дети продолжили посещать занятия по соответствующим программам, не предусматривающим украинскую составляющую.

Начиная с 15 июня, несовершеннолетних с оккупированных территорий вывозят ежедневно. География заведений – разнообразна и охватывает Беларусь, Архангельскую область, Крым, Чувашскую Республику, Челябинскую область, Нижний Новгород, Дагестан, Ярославскую область, Кировскую область, Краснодарский край, Томскую область, Тверскую область, Тульскую область, Мурманская область, Северную Осетию, Карелию, Марий Эл, Пензенскую область, Ингушетию, Приморский край.

В отличие от 2022 года уже сейчас наблюдается тенденция приоритетного вывоза детей из Запорожской и Херсонской областей. При этом маршрут проходит в основном за границу, а не в Крым, где в этом году "конкуренцию" украинским несовершеннолетним создают дети из Белгородской области.

Организация процесса

Законодательство России в сфере детской рекреации – сложное и противоречивое даже по мнению российских юристов. Наряду с общей системой для детей из государства-агрессора, в России имплементирована отдельная политика для несовершеннолетних с оккупированных территорий Украины.

К ее реализации привлечена партия "Единая Россия" (в частности, но не исключительно "Женское движение Единой России"), министерство просвещения, министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, министерство внутренних дел, министерство чрезвычайных ситуаций, министерство транспорта, Росгвардия, уполномоченная Мария Львова-Белова, детские уполномоченные в регионах, губернаторы. Нередки случаи "устных распоряжений" президента Владимира Путина руководителям лагерей относительно размещения на их базе украинских детей.

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С правовой точки зрения процесс оформляется путем заключения договоров между коллаборантами-руководителями оккупационных администраций и субъектами федерации или даже директорами институтов, принимающих несовершеннолетних. Тексты таких договоров в открытых базах данных отсутствуют. При этом возможна схема, когда губернатор из российского региона распоряжается об "оздоровлении" детей с оккупированных территорий, поскольку имеет над ними "шефство".

Вывоз украинских несовершеннолетних происходит бесплатно. В то же время, российские родители должны оплачивать путевку для ребенка, гражданина России.

Следует подчеркнуть, что объем государственного финансирования рекреационной кампании для несовершеннолетних в России в 2023 году составляет рекордные 68,8 миллиарда рублей. Однако стоимость путевки для "простых россиян" подскочила в 3 раза, что в очередной раз свидетельствует о:

приоритетном финансировании незаконных депортаций и принудительном перемещении украинских детей;

использование детского отдыха для содействия мобилизации в России (путевки для детей участников так называемой "СВО");

коррупции и пренебрежением правами и интересами русских детей.

В 2023 году были введены изменения в законодательство, в частности в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в России". Декларируется, что поправки необходимы для повышения уровня безопасности. На практике они легализуют круглосуточное присутствие российских спецслужб и военных на территориях детских лагерей и ограниченный доступ не только к помещениям, но и к близлежащим зонам: береговой линии, лесной полосы и тому подобное.

Кроме того, теперь родители или законные представители могут забрать ребенка из заведения исключительно после того, как покажут российский паспорт и соответствующие российские документы, по сути, скрытой кампанией навязывания гражданства оккупационного государства вопреки международному праву.

Интересно, что активные "усилия" Марии Львовой-Беловой в апреле – мае 2023 года по возвращению детей из лагерей отдыха, вывезенных еще в 2022 году, тоже не случайны. Они связаны как с выдачей МКС ордера на ее арест, так и внутренним давлением со стороны провластной партии по освобождению заведений от таких детей до 1 июня для проведения новой кампании.

Реакция и противодействие

Что с детьми будет происходить в "лагерях перевоспитания", хорошо известно и анонсировано самими россиянами: русификация, милитаризация, индоктринация, медицинское вмешательство неизвестной природы. Методички были протестированы еще в прошлом году.

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Существенное отличие – более активная роль так называемых "военно-патриотических" движений и объявление девизом каждого изменения "Мы – россияне". Уже сегодня компетентным органам Украины следует активизировать усилия по разработке программ реинтеграции детей, проходящих такое российское перевоспитание.

Реакция международного сообщества на прошлогоднюю "реабилитацию" украинских детей россиянами оказалась недостаточной, чтобы предотвратить повторение и расширение кампании в 2023 году. Движение линии фронта в будущем будет приводить к тому, что дети снова месяцами будут содержаться в лагерях, подвергаясь деяниям, достигающим порога бесчеловечного обращения.

Для их возвращения будет необходим единый юридический механизм с международными гарантиями. Кроме того, уже сейчас следует ввести или ужесточить санкции против виновных лиц, что должно стать для последних демонстрацией решимости мирового сообщества привлечь их к ответственности в будущем.