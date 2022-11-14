Зеленский ответил на вопрос, где ВСУ могут пойти в наступление в дальнейшем

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление по всем боевым направлениям. Всех интересует, куда дальше ВСУ могут пойти.

Куда ВСУ пойдут в наступление после Херсона Один из журналистов спросил об этом у Владимира Зеленского во время его визита в Херсон. Президент Украины дал исчерпывающий ответ. Главное Ситуация на Кинбурнской косе, в Херсоне возобновили связь: хронология 264 дня войны Так, на соответствующий вопрос Зеленский ответил: "Не Москва".

Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет,

– подчеркнул он.

Зеленский заявил, что Украина продолжит освобождать территории, оккупированные агрессором. Наше государство, невзирая на тяжелые бои и высокую цену победы, пройдет этот сложный путь.

Президент акцентировал, что сегодня Украина платит большую цену за победы на фронте, ведь враг не хочет добровольно возвращать захваченное. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня в Херсонской области.

Зеленский приехал в освобожденный Херсон: что известно

Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный Херсон. Только 11 ноября в город вошли украинские военные.

Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

На вопрос журналиста Дмитрия Комарова о том, почему Зеленский решил рискнуть и приехать в Херсон, президент ответил, что сейчас очень важно быть в Херсоне, а рискуют все.

Также сегодня, 14 ноября, в Херсоне Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.

Достойно внимания – Зеленский прибыл в освобожденный Херсон: смотрите видео