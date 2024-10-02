Кремлевский пропагандист Кулага помог ликвидировать российского комбата

Российский пропагандист Денис Кулага не только сам получил ранения на фронте, но и помог ликвидировать российского командира. В сети оккупанты уже начали истерить из-за действий так называемого "военкора".

Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Денис Казанский. Он также добавил скриншоты и видео, как в российских пропагандистских каналах возмущаются действиями Кулаги.

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Как российский "военкор" помог ликвидировать оккупантов

В понедельник, 30 сентября, в сети появились кадры с военным корреспондентом прокремлевского издания "Известия" Денисом Кулагой. Он решил снять сюжет о боях возле Часового Яра в Донецкой области.

Пропагандиста отдали военным, чтобы те провели "экскурсию". Однако, что-то пошло не так. Во время поездки на квадроцикле украинские защитники ударили FPV-дронами по оккупантам. В результате Кулага получил ранение и был госпитализирован.

Впрочем, оказалось, что из-за пропагандистского сюжета погибли российские военные. В сети не называют количество потерь, однако оккупанты в сети возмущаются, что из-за Кулаги погиб командир батальона Евгений Смирнов с позывным "Ермак".

Как рассказывают в сети, комбат Смирнов сопровождал пропагандиста на линии фронта, однако они попали под удар. По словам оккупантов, военных вместе с "военкором" атаковали сразу 8 дронов. Все, кто был с Кулагой погиб, выжил только так называемый "военкор".

Сейчас же оккупанты в истерике записывают видео с проклятиями Кулаги. Мол, именно из-за него погибли российские военные.

Истерика российского военного из-за Кулаги: смотрите видео (Внимание! 18+ Присутствует нецензурная лексика)

Также в сети распространяют фото "военкора", из-за которого погиб комбат. Более того, оккупанты возмущены, что атаку дронов и смерть военных показали в прямом эфире на пропагандистском канале.



Оккупанты проклинают "военкора" Кулагу / Скриншот