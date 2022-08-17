Оружие – основная тема: Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 августа побеседовал с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Основной темой разговора было оружие.

Кулеба рассказал, что говорили о дальнейших поставках вооружения из США и от других партнеров.

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Министр подчеркнул, что военная помощь Украине сокращает войну. Это самое лучшее вложение в долгосрочную безопасность Европы и мира. В заключение дипломат поблагодарил за постоянную поддержку США.

Оружие было в центре моего разговора с Энтони Блинкеном,

– рассказал Кулеба.

Штаты пока противятся признанию россии государством-террористом

Ранее Кулеба отметил, что власти США пока не готовы признать россию государством – спонсором терроризма. Возможно, размышляют, как это решение повлияет на отношения между странами. Кулеба говорит, что американцы пока сопротивляются, "но мы работаем, чтобы это произошло".

К слову, недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщались с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Политики обсуждали не только оптимизацию логистики в Украине, но и активизацию сотрудничества.

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