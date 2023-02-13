Под 24 февраля будут новые санкции против России от разных стран, – Кулеба
Украина обещает "четкий сигнал Путину" на 24 февраля. Также Россию ожидают очередные санкции.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона анонсировал ряд мер по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет 24 Канал.
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Кулеба анонсировал "четкий сигнал Путину"
По словам Кулебы, в ООН, в Киеве, во многих других столицах мира произойдут разные события, которые пришлют очень четкий сигнал Путину.
Если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время играет на твоей стороне, ты глубоко ошибаешься. Потому что единство с Украиной с каждым днем растет, и в этой войне ты непременно проиграешь,
– сказал Кулеба.
Важный визит президента США в Польшу
Кулеба также прокомментировал планы президента Соединенных Штатов Джо Байдена посетить Польшу с 20 по 22 февраля:
"Безусловно, это также составной элемент этой трагической годовщины и составляющий того сигнала Путину, который я объявил. Поэтому очень важно, что именно в Европе президент Байден будет. Тем более в Польше – стране, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта для Украины".
Впрочем, добавил глава МИД, речь идет не только о визите Байдена в соседнюю с Украиной страну, но и о ряде других событий "глобального масштаба".
Он также рассказал о возможности усиления санкций в отношении России и исключении ее из Совета безопасности ООН.
Что известно о приезде Байдена
- Президент США Джозеф Байден прибудет с визитом в Польшу 22 февраля. В этот же день анонсировал свое обращение российский диктатор Владимир Путин.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что для Украины его приезд очень важен. Он ведь будет символизировать еще больший объем поддержки.
- Советник главы ОП подытожил, что для Украины визит Байдена гораздо важнее всего, что делает Путин.