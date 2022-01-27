Кулеба в Дании обсудил возможность строительства судов в Украине
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба совершил официальный визит в Данию, где встретился с премьер-министром Метте Фредериксен. Они обсудили, в частности, агрессию России против Украины.
Глава внешнеполитического ведомства выразил признательность за сохранение привычного режима работы датского посольства в Киеве, подтвердив позицию о преждевременности эвакуации из нашего государства членов семей и сотрудников дипломатических учреждений.
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Собеседники согласились, что предотвращение дальнейшей эскалации российской агрессии против Украины и Европы зависит от консолидированного международного давления на Россию в сочетании с максимальным повышением обороноспособности Украины,
– сообщили в МИД.
В этом контексте Дмитрий Кулеба оценил решение правительства Дании о предоставлении 22 миллионов евро на усиление сектора безопасности в рамках Программы мира и стабилизации на 2022 – 2025 годы.
О чем еще говорили стороны
Стороны договорились о дальнейшем участии Дании в поддержке процесса реформ в Украине. Ожидается, что будет выделено 73 миллиона евро на воплощение проектов в нашем государстве.
На запрос министра иностранных дел, премьер-министр Дании согласилась рассмотреть дополнительные возможности поддержки экономической и финансовой стабильности Украины.
Строительство судов в Украине
Дмитрий Кулеба и Метте Фредериксен также обсудили возможности строительства датскими компаниями в Украине судов многоцелевого назначения, в частности для потребностей украинских пограничников и спасательных служб.
В этом контексте украинская и датская стороны договорились начать межправительственные переговоры о подготовке проекта двустороннего соглашения по строительству судов на базе украинской инфраструктуры,
– добавили дипломаты.
Министр также поднял вопрос увеличения Данией количества разрешений для украинских перевозчиков.Обратите внимание! Отдельной темой встречи стала практическая поддержка Данией вступления Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.
Датская помощь Украине: кратко
- Дания в рамках помощи предоставит Украине более 20 миллионов евро.
- Эти деньги направят на усиление сектора безопасности нашего государства.
- В датском министерстве иностранных дел отметили, что поддержка является новой фазой датской программы мира и стабилизации для Украины на период с 2022 по 2025 годы.