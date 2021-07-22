Кулеба и Ермак поедут в США, чтобы подготовить визит Зеленского
Источник:Офис Президента
В Белом доме окончательно согласовали дату встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. Первые подготовки к официальному визиту начнутся уже в скором времени.
Первая встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится 30 августа. В Вашингтон вскоре поедут Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба, чтобы согласовать план переговоров.
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Кулеба и Ермак едут в США
Вскоре руководитель Офиса Президента Украины и глава МИД посетят Вашингтон. Они, как отметили в ОП, "будут вести переговоры о содержательном наполнении визита Зеленского". Простыми словами, обозначат перечень тем, которые Зеленский и Байден должны обсудить.
В Офисе Президента добавили определенные тезисы, о которых собирается поговорить украинская сторона:
- противодействие длительной агрессии России против Украины,
- ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе,
- деоккупация Крыма,
- усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом,
- военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и США.
К тому же собираются обсудить "Северный поток-2", ставший вызовом безопасности для нашей страны и региона.
Визит Зеленского в США: главное
- В Вашингтон президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июне 2021 года.
- Тогда сообщалось, что это произойдет в июле.
- Впоследствии украинские СМИ сообщили: американская сторона предложила перенести встречу на август.
- Наконец, 22 июля Белый дом объявил официальную дату – 30 августа.
- Впрочем, эта дата не подходит американским конгрессменам, которые в это время будут находиться на каникулах. Политики тоже хотят встретиться с Зеленским и просят перенести дату.