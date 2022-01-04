Кулеба и глава МИД Великобритании обсудили российскую агрессию и скоординировали свои позиции
Источник:фейсбук МИД Украины
Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс – глава МИД Великобритании – во время телефонного разговора скоординировали позиции своих стран на фоне агрессивных действий России.
Детали раскрыла пресс-служба Министерства иностранных дел. В процессе разговора еще раз подтвердили приверженность Великобритании принципу "никаких решений об Украине без Украины".
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Вместе мы уверенно движемся к реализации предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе,
– подчеркнул Кулеба.
Глава МИД Украины отметил, что пакет сдерживания включает такие уровни:
- политический;
- экономический;
- безопасность.
Кроме того, во время встречи обсудили подходы Лондона к переговорам Россия – НАТО, а также – консультаций с ЕС по новым жестким санкциям для сдерживания России от дальнейшей агрессии.
Диалог Трасс и Кулебы
В декабре 2021 года Кулеба и Трасс обсудили конкретные шаги в рамках комплексного пакета, который будет сдерживать Россию от новой волны агрессии в сторону Украины.
Политик и политик обсудили следующие вопросы:
- ситуацию безопасности на оккупированных территориях;
- ситуацию вдоль государственной границы Украины;
- важные направления взаимодействия Украины и Великобритании;
- укрепление безопасности в более широком Черноморском регионе;
- развитие торговли;
- привлечение британских инвестиций;
- раскрытие полного потенциала зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией.
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Сообщение МИД Украины:
Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий РФ.
Dmytro Kuleba: "Вместе мы уверенно движемся к реализации предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический и безопасный уровни. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе".
В фокусе разговора:
преданность Великобритании принципу "никаких решений об Украине без Украины";
подходы Лондона к переговорам Россия – НАТО и консультациям с ЕС по новым жестким санкциям для сдерживания России от дальнейшей агрессии;
подготовка саммита НАТО в Мадриде в июне.