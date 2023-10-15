"Закручивается картина": Кулеба объяснил свои заявления о "тяжелой осени" и о переговорах с Россией

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о "тяжелой осени". Также он говорил о переговорах с Россией. Теперь же он принялся объяснить, что имел в виду.

Попытался объяснить свои заявления он в интервью Натальи Мосейчук. Глава МИД Украины пролил свет на то, что имел в виду, когда говорил о "тяжелой осени" и переговорах со страной-агрессором.

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Ближайшие месяцы будут непростыми

Это подчеркнул Дмитрий Кулеба. В частности, речь идет о работе на дипломатическом секторе. Кроме того, Россия занимается подготовкой к обстрелам объектов критической инфраструктуры. Он также назвал несколько причин, почему следует быть готовыми к нелегким временам.

Во-первых, контрнаступление. Чем ближе к сезону, который сейчас начался, холодно, дожди, тем труднее двигаться на поле боя. Второе – приближение президентских выборов в Америке. Мы с вами уже увидели как закручивается картина,

– отметил Дмитрий Кулеба.

По словам министра иностранных дел, еще одна причина – начало политического сезона в соседних странах. Они занимаются проведение выборов, которые могут отразиться на отношениях между Украиной и ее партнерами. В частности, речь идет о Словакии и Польше.

Кулеба отметил, что не стоит забывать о том, что Россия продолжает терроризировать мирные города. Оккупанты в дальнейшем готовятся к атакам по энергетической инфраструктуре. Следовательно, вопрос времени, когда захватчики снова будут наносить массированные удары.

И пятая причина — тренд о разорении складов, из которых нам поставляют то или иное военное оборудование. Именно поэтому мы провели первый Форум оборонных индустрий в Украине, всех собрали, чтобы простимулировать производство нового оружия и обеспечить постоянство поставок,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Отдельно он заговорил о возможных переговорах между Украиной и Россией. По словам министра, соответствующая вероятность может появиться только при условии, что будет проседание по всем вышеперечисленным направлениям. Тогда Украину бы окружил негатив, но этого не произошло. Кулеба подчеркнул, что план Кремля потерпел крушение.