Из-за возмущения польских политиков: МИД объяснил слова Кулебы об "украинских территориях"

Министерство иностранных дел Украины объяснило слова главы ведомства Дмитрия Кулебы, сказанные во время встречи с молодежью в Польше, которые вызвали возмущение польских оппозиционных политиков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Campus Polska Przyszłości. На встрече также присутствовал глава польской дипломатии Радослав Сикорский.

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В МИД объяснили высказывание Кулебы

Когда Кулебе подняли вопрос о восстановлении эксгумации жертв Волынской трагедии, он отметил, что встреча проходит в Ольштыне, куда в 1947 году в рамках операции "Висла" было переселено украинское население.

"Вы знаете, что такое операция "Висла", и знаете, что все эти украинцы были принудительно выселены из украинских территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне", – сказал Кулеба.

В Министерстве иностранных дел объяснили, что на молодежном форуме в Ольштыне министр иностранных дел Украины, отвечая на вопрос, вспомнил тысячи украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате операции "Висла", которую проводит коммунистический режим. Эти люди были переселены из районов Польши, где они жили как единое сообщество.

Именно в этом духе следует понимать его слова об "украинских территориях" – то есть территории Польши, где украинцы исторически проживали компактной общиной,

– объяснили в украинском МИДе.