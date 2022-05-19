Кулеба назвал 4 элемента, которые считает непременными составляющими победы Украины

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина побеждает в этой войне, однако еще точно не выиграла. Министр назвал 4 элемента, которые будут означать победу.

Для нас это не просто война, это борьба за существование, подчеркнул министр иностранных дел в интервью западным СМИ.

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Поэтому мы должны победить любой ценой. Иначе Украина исчезнет и будет совсем другая Европа.

Что будет означать победу

По словам Кулебы, победу ознаменуют 4 элемента:

Освобождение оккупированных территорий, в частности, Крыма и Донбасса тоже. Репарации со стороны России. Суд над российскими военными преступлениями и преступлениями против человечества. Закрепление Украины в европейской интеграции.

Готова ли Украина к переговорам с Россией

Министр отметил, что любая война заканчивается дипломатией. Однако следует учитывать, насколько вы сильны, когда вместе садитесь за стол. Работа дипломата заключается именно в том, чтобы Украина была как можно сильнее в то время. По словам чиновника, мы должны подавить много эмоций по поводу российских преступлений и начать переговоры.

Если есть шанс закончить войну и освободить оккупированные территории, мы сядем с россиянами,

– сказал Кулеба.

Он также отметил – одной из причин этой войны является то, что политики в Европе и США слишком уступчивы Путину. Другие всегда шли на уступки, чтобы удовлетворить его, а теперь пора изменить ситуацию.

Иллюзии о демократии в России

Кулеба также напомнил, что государство-агрессор уже 300 лет является партнером Европы в экономическом и культурном плане. В этот период на Западе отмечали каждый проблеск демократии в России.

Однако каждый раз Россия предавала это. Никакого демократического света в конце российского тоннеля нет.

Заметим, что ранее Кулеба отмечал, что Украина ни в коем случае не отдаст России Крым или Донбасс. Киев не согласится на это даже для того, чтобы прекратить огонь. Мы восстановим нашу территориальную цельность полностью.

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