Место, в котором лучше не оказываться, – Кулеба об эвакуации из аэропорта Кабула

Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек. Среди них украинцы и граждане других стран. МИД продолжает собирать информацию о тех, кто нуждается в эвакуации из захваченной талибами страны.

К эвакуации людей из Кабула были привлечены Офис Президента, МИД, Минздрав, Госпогранслужба, ГСЧС и Минкульт. В ночь на 16 августа самолет из Кабула прибыл в Борисполь.

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Украинским самолетом эвакуировали граждан 6 стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на борту украинского самолета, который провел эвакуацию, были граждане 6 стран. Кроме украинцев, там были граждане Афганистана, Хорватии, Нидерландов, Таджикистана и Беларуси.

Среди эвакуированных из аэропорта Кабула были и маленькие дети.

Кулеба назвал афганский аэродром опасным местом, однако отметил, что для некоторых оно является последним шансом на спасение.

Аэропорт Кабула сейчас – это место, в котором лучше не оказываться, и которое одновременно является местом последней надежды для тысяч людей,

– отметил глава МИД Украины.

Остались ли еще украинцы на территории захваченного "Талибаном" Афганистана – пока неизвестно.

Коммерческие рейсы из аэропорта Кабула пока приостановлены. Эвакуацию людей осуществляют военно-транспортные и пассажирские самолеты. Сотни жителей Афганистана пытаются втиснуться на борт самолетов, в надежде покинуть страну.

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Полный текст сообщения Дмитрия Кулебы

После весны-лета 2020, когда мы возвращали в Украину десятки тысяч граждан в условиях пандемии по всему миру, после недавней эвакуации из Сектора Газа через Египет я считал, что меня уже ни одной эвакуацией не удивишь.

Но тут случился Афганистан.

Спасибо всем работникам МИД, которые занимались эвакуационным рейсом из Кабула все воскресенье и бессонную ночь на понедельник. Также благодарность всем причастным органам власти – пограничники, ГСЧС, Минздрав, Минкульт, ОПУ – за взаимодействие в Борисполе сегодня ночью.

79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана вырвались из опасности и хаоса украинским бортом. Среди них есть и совсем маленькие дети. Кто-то вернулся домой, кто-то к родственникам, кто-то продолжит путешествие дальше, кто-то будет вынужден начинать новую жизнь с нуля.

Аэропорт Кабула сейчас – это место, в котором лучше не оказываться, и которое одновременно является местом последней надежды для тысяч людей. Мы продолжаем собирать информацию о гражданах, нуждающихся в эвакуации.

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