Кулеба объявил о намерении провести "Люблинский треугольник" на уровне президентов

15 сентября 2021 , 19:20
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Источник:

МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о планах провести саммит "Люблинского треугольника" для президентов. Это означает, что главы Украины, Литвы и Польши могут собраться на дипломатической встрече.

Украина будет инициировать создание региональных альянсов для укрепления безопасности в Центральной Европе и утверждения своей роли в ее политической жизни. О стратегии внешнеполитического курса рассказал Дмитрий Кулеба на открытии первого украинского центральноевропейского форума в Киеве.

Кстати Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе

Дипломатические инициативы Украины

По инициативе президента Владимира Зеленского приняли стратегию внешнеполитической деятельности. Как рассказал глава МИД, это предполагает, что Украина возвращает себе роль активного и влиятельного государства Центральной Европы.

Украина всегда принадлежала именно к этому региону исторически, политически и культурно. Наша идентичность – центральноевропейская,
 –  заявил министр.

Дмитрий Кулеба напомнил о создании за полтора года ряда новых форматов, направленных на укрепление безопасности, свободы и процветания Украины и региона между Балтийским и Черными морями.

Среди них:

  • "Люблинский треугольник",
  • Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой,
  • Квадрига с Турцией
  • "Крымская платформа".

Министр отдельно отметил, что центральноевропейские государства одними из первых откликнулись на приглашение Украины принять участие в саммите Крымской платформы.

"Люблинский треугольник" на уровне президентов

Глава МИД Украины рассказал о планах провести саммит глав государств Люблинского треугольника. Новые альянсы Украины, по его словам, являются ответом на политические и вызовы безопасности в регионе. Правда, в МИД не уточнили, когда именно главы Украины, Польши и Литвы могут собраться.

Главное о "Люблинском треугольнике"

  • Дипломатическая инициатива "Люблинский треугольник" объединяет Украину, Литву и Польшу.
  • Это формат для сотрудничества в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
  • Цель платформы – поддержка вступления Украины в Евросоюз и НАТО и совместное противодействие агрессии России.
  • Первую совместную декларацию министры трех стран подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине.
Автор: Вероніка Климська