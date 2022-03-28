Кулеба обсудил с Чавушоглу предстоящую встречу России и Украины в Стамбуле
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба пообщался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудили предстоящую встречу России и Украины в Стамбуле.
Глава Министерства иностранных дел Украины сообщил в сети, что 28 марта по телефону поговорил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
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Кулеба пообщался с Чавушоглу
Дмитрий Кулеба отметил, что благодарен Турции за проведение на ее территории очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией.
Надеюсь, что под руководством турецкого посредничества эти переговоры принесут результаты в интересах мира в Украине и нашей безопасности,
– подчеркнул министр.
Напомним, переговоры украинской и российской делегаций в Турции начнутся 29 марта, в 10:00. Они продлятся 3 дня.
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