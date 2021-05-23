Кулеба обсудил эвакуацию украинцев из Сектора Газа с главой МИД Египта

23 мая состоялся телефонный разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Они в частности обсудили вопросы эвакуации украинцев из Сектора Газа.

Министр иностранных дел Украины высоко оценил миротворческие усилия Египта в содействии прекращению огня между Сектором Газа и Израилем. Также Кулеба выразил надежду, что жертвы среди гражданского населения прекратятся.

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"Стороны уделили особое внимание вопросу эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет. Дмитрий Кулеба выразил благодарность египетской стороне за усилия по организации, совместно с украинским посольством в Каире, необходимых экстренных мер безопасности и логистики", – говорится в сообщении.

В то же время Шукри заверил, что официальный Египет осознает неотложность запроса Украины относительно эвакуации и прилагает все усилия для содействия успешному вывозу украинцев из Сектора Газа.

Обеспечение безопасности для туристов

Кроме того, собеседники рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и договорились об обмене высокими визитами.

Глава дипломатии Египта проинформировал о шагах, которые Каир осуществляет для обеспечения безопасности иностранных туристов во время пандемии COVID-19. В то же время Дмитрий Кулеба отметил, что правительство Украины и дальше будет приветствовать увеличение количества украинских туристов в Египте.

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