Кулеба обсудил с конгрессменом США противоборство "Северному потоку-2" и подготовку саммита НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался с конгрессменом США Брайаном Фитцпатриком. Главными темами разговора были противодействие строительству "Северного потока-2" и подготовка саммита НАТО.

Брайан Фитцпатрик – сопредседатель Конгрессового украинского кокуса (межпартийной группы) от Республиканской партии. Он является одним из активных сторонников санкционной политики США против российского "Северного потока-2".

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Противодействие строительству "Северного потока-2"

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и американский конгрессмен Брайан Фитцпатрик обсудили актуальные вопросы сотрудничества Киева и Вашингтона. В частности, противодействие строительству "Северного потока-2".

Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку "Северного потока-2",

– отметил в разговоре Дмитрий Кулеба.

Украинский министр поблагодарил Брайана Фитцпатрика за его решительную позицию относительно применения санкций против всех причастных к строительству российского газопровода в обход Украины.

О саммите НАТО

К слову, госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова также пообщалась онлайн с сопредседателями Конгрессового украинского кокуса, о чем посольство сообщило в фейсбуке. Ведь риски от него есть не только для Украины, но и для энергетической стабильности и безопасности Европы.

Отдельной темой разговора Кулебы и Фитцпатрика стала подготовка к саммиту глав государств – членов НАТО.

Конгрессмен считает, что из-за активного и агрессивного поведения России Украина должна иметь возможность донести свою позицию во время саммита НАТО.

Впрочем, формат такого донесения должен быть взаимоприемлемый, так что нуждается в согласовании.

В итоге глава МИД Украины поблагодарил США за двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны и ее усилий в противодействии российской агрессии.

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