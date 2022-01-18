Кулеба опроверг пропаганду Кремля о "наступлении Украины на Донбассе"

Украина не планирует наступательную операцию в Донбассе. Поэтому у России нет правдоподобных поводов стягивать войска к границам.

Москва никогда не имела никакой правдоподобной причины стягивать более 100 тысяч военных в Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Le Figaro.

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Украина не планировала и не планирует никакой наступательной военной операции на Донбассе,

– подчеркнул дипломат.

Он добавил, что наоборот Украина вместе с Францией и Германией как посредниками в течение 2021 года искала политические и дипломатические решения на основе минских соглашений.

Угроза нападения России: что известно

Осенью американская пресса заявила о стягивании войск России к границе с Украиной. Вашингтон выразил обеспокоенность.

Впоследствии украинская разведка подтвердила эту информацию. Отметили, что государство-агрессора может планировать нападение в январе-феврале. Войска стягивают, потому что "хотят взять Украину в кольцо".

В конце 2021 года Алексей Данилов заявил, что в настоящее время Совет национальной безопасности и обороны Украины не видит большой опасности со стороны страны-агрессора.

В это время Россия выдвинула НАТО дерзкие "гарантии безопасности". В них говорилось о нерасширении Альянса в Восточной Европе и требования о не включении Украины. Президент США Джо Байден заявил, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

Уже в январе 2022 года появились новые данные об угрозе. Разведка США предупредила, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

К примеру, могут напасть под предлогом "попытки госпереворота".

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