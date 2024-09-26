На 99% уверен, это были российские пранкеры, – Кулеба о звонке сенатору США от его имени

Сегодня появилась информация, что "фейковый Кулеба" звонил сенатору США. Настоящий экс-глава украинского МИД отреагировал на эти новости.

Он указал, что звонил не он и уверен, что это были пранкеры из России. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграме.

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Реакция Кулебы

Сегодня появилась новость, что сенатор США Бен Кардин недавно получил видеозвонок якобы от меня. Это, конечно, был не я. Злоумышленники создали мой дипфейк (дословно – глубокий фейк) и связались по видео звонку с сенатором. Я на 99% уверен, что это были российские пранкеры,

– написал Кулеба.

Он отметил, что такое случиться может не только с политиками или звездами, но и с каждым. В частности, на такой дипфейк, как рассказал экс-министр, он тоже повелся полтора года назад и сейчас понимает, как это работает и что с этим делать.

Он объяснил, что например, вам пишет человек, которого вы знаете, но номера которого нет в вашей телефонной книжке или в истории переписки по почте. "Предлагает видео разговор. Ваша бдительность усыплена. На видео вы видите этого человека, который выглядит и говорит довольно естественно. Есть нюансы, и вы еще не обращаете на них внимание. Но на самом деле это сгенерированный искусственным интеллектом образ. По-простому, дипфейк. Если вам повезет, то вы опомнитесь только когда четко осознаете, что разговор идет куда-то не туда (как это и произошло с сенатором). Но на тот момент уже может быть поздно", – говорит он.

Кулеба отметил, что дальше будет только хуже, поскольку технология будет супер доступной и злоумышленники будут обманывать людей, вытягивать деньги, подталкивать к опасным действиям. Именно поэтому, как рассказал экс-министр, исследователи уже пришли к выводу, что человечество вступило в "эру глубокого сомнения". То есть, все придется подвергать сильному сомнению.

Поэтому лучшее, что вы можете сделать, чтобы не попасть в ловушку дипфейка – это всегда проверять источник и не говорить откровенности незнакомым людям,

– подчеркнул Кулеба.

Он посоветовал взять паузу, проверить действительно ли человек, который хочет с вами поговорить, является тем за кого себя выдает.