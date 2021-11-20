Кулеба ответил на дерзкое заявление президента Болгарии о драме и "российском Крыме"

20 ноября 2021 , 20:37
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Источник:

твиттер Дмитрия Кулебы

Болгарский президент Румен Радев уже дважды цинично заявлял, что считает Крым "российским". Более того, политик цинично подчеркнул, что в таких высказываниях "нет никакой драмы". На это уже отреагировали в украинском МИДе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился позицией президента Болгарии. Украинский чиновник высказался об этом на своей странице в Твиттере.

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Кулеба объяснил, "что такое драма"

Глава украинского МИД подчеркнул, что такие опрометчивые высказывания президента Болгарии нанесли удар дружественным отношениям между странами.

Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей,
– подчеркнул чиновник.

Кулеба также отметил, что через такие заявления своего президента Болгария подыграла российской пропаганде и подверглась критике со стороны Евросоюза.

Что этому предшествовало

  • Скандальное высказывание от действующего лидера Болгарии прозвучало во время теледебатов. Их устроили накануне второго тура президентских выборов в стране.
  • Румен Радев подчеркнул, что Болгария должна сохранять прагматичную позицию в отношении официальной Москвы. Отвечая на вопрос о Крыме, политик заявил, что "полуостров сейчас российский".
  • Позиция его оппонента – Атанаса Герджикова – совсем другая. Он подчеркнул, что Крым – это территория Украины. А также отметил, что нельзя сейчас отменять санкции против России.
  • В украинском МИД обеспокоены такой позицией Редева, поэтому пригласили на разговор посла Болгарии. Дипломат заверил, что его страна неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.
  • Впрочем, вместо опровержения Радев шокировал очередным дерзким заявлением. Он сказал журналистам, что якобы в соответствующем вопросе "нет никакой драмы".

Полный текст сообщения Кулебы в Твиттере:

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде."

Автор: Ірина Буртик