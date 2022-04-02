Кулеба поблагодарил Германию за отказ платить России за газ в рублях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Анналеной Бербанк, которая возглавляет МИД Германии.

Об этом он написал в твиттер. Известно, что среди прочего министры обсуждали необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

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О чем говорили Кулеба и Бербок

В первую очередь, Кулеба выразил благодарность за отказ Германии рассчитываться с Россией рублями.

Я разговаривал с Анналеной Бербок и поблагодарил Германию за отказ платить за экспорт российского природного газа в рублях,

– рассказал он.

Также министр подчеркнул необходимость введения новых жестких санкций против России и проинформировал Бербок о событиях на передовой.

Однако самым главным вопросом Украины остается поставка оружия. Следовательно, Кулеба еще раз обратил внимание на укрепление обороноспособности нашей армии.

Необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности Украины неотложна,

– отметил министр в ходе разговора.

Напомним, что в России решили принимать оплату за газ в рублях от стран, поддержавших Украину и наложивших санкцию на страну-агрессора. Однако в Германии не приняли такое предложение. Поэтому предварительные договоренности об оплате в евро остаются в силе.

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