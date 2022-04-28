Кулеба поблагодарил ПАСЕ за требование привлечь Россию к ответственности и создать трибунал
28 апреля 2022 , 16:27Читати новину українською
Источник:Дмитрий Кулеба в твитере
Дмитрий Кулеба выразил благодарность Парламентской ассамблее Совета Европы за полную поддержку всех усилий по расследованию международных преступлений России на территории Украины.
В то же время глава Министерства иностранных дел призвал все государства присоединиться к созданию трибунала. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях в четверг, 28 апреля.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ единогласно приняла решение об изгнании России
Благодарен ПАСЕ за требование привлечения к ответственности за российские военные преступления и поддержку усилий по созданию специального трибунала за преступления агрессии,
– написал глава МИД.
Дмитрий Кулеба также подчеркнул: "Вместе мы привлечем российское руководство к ответственности".
ПАСЕ поддержала создание трибунала
- В Парламентской ассамблее Совета Европы подчеркнули, что очень встревожены растущим количеством свидетельств зверств, которые совершают российские солдаты на территории украинского государства.
- Там выразили полную поддержку всем усилиям по расследованию совершаемых Россией преступлений против человечности и геноцида, а также привлечении страны-агрессора к ответственности.
- Эту резолюцию ПАСЕ утвердила на основе доклада немецкого представителя Франко Швабе.
Украина победила Россию в международном суде ООН: смотрите видео