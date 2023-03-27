Пари есть пари: Кулеба подарил главе МИД Британии бутылку вина от Стаховского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заключили пари относительно победителя матча между сборными Англии и Украины. Победитель должен получить бутылку вина.

Перед поединком Кулеба предложил Клеверли поспорить на бутылку вина. Британец согласился с предложением.

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Кулеба проиграл пари

Однако Украина уступила Англию со счетом 0:2 и Кулеба сдержал обещание. Он подарил своему коллеге бутылку вина от известного украинского экс-тенсисиста Сергея Стаховского.

Пари есть пари. Выбрать было непросто: много хороших украинских вин. Шабо, Бейкуш, Колонист. Я выбрал одно от Сергея Стаховского. Стаховский – легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины,

– написал Кулеба.

Кулеба сдержал обещание / Фото с твиттера

Как сыграли "сине-желтые"

Матч против Англии стал дебютным во главе национальной сборной Руслана Ротаня. К работе с командой действующий тренер украинской "молодежки" был вовлечен в игру против Англии, заменив в должности Александра Петракова.

Сборная Украины начала свой путь квалификации Евро-2024. В стартовом поединке наша команда не смогла взять очки на поле Англии, проиграв на "Уэмбли" со счетом 0:2.

Напомним, что в следующий раз сборная Украины соберется уже летом. Тогда в рамках отбора на Евро-2024 "сине-желтые" сыграют на выезде с Северной Македонией (16 июня) и дома против Мальты (19 июня).

Напомним, что титулованный украинский теннисист и виноделец Сергей Стаховский сейчас служит в рядах ВСУ.