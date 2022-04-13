Кулеба подтвердил приглашение для Папы Римского посетить Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил Папу Римского посетить Украину. Кулеба повторил приглашение президента Владимира Зеленского.

Визит Папы Римского может стать "лучом света" для украинцев

Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с секретарем по отношениям с иностранными государствами Святого Престола. В разговоре министр повторил приглашение для Папы Римского посетить Украину.

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Кулеба отметил, что визит Папы Римского может стать для украинцев "лучом света".

Поговорил с секретарем по отношениям с иностранными государствами Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галладером. Благодарен Папе Франциску за его молитвы. Повторил приглашение президента Зеленского для Его Святейшества посетить Украину и стать для украинцев лучом света в эти темные времена.

– говорится в сообщении Кулебы.

В марте 2022 года Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Президент пригласил Папу Римского в Украину.

В начале апреля в СМИ появилась информация, что визит понтифика в Киев может состояться, несмотря на войну. В Офисе Президента подтвердили, что обсуждают визит Франциска.

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