Кулеба поприветствовал возможный отказ США от российской нефти

Соединенные Штаты Америки рассматривают законопроект об отказе от российской нефти. Глава Министерства иностранных дел Украины отметил, что такое решение ценно.

Кулеба подчеркнул, что полностью одобряет подобные действия правительства США. Он призвал другие страны также отказаться от российских нефти и газа.

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"Мы призываем все государства прекратить покупать российские нефть, газ и уголь, прекратить финансировать военную машину Путина и варварские зверства в Украине", – написал Кулеба.

Не финансировать убийц

Источником финансирования русских убийц является нефтяная и газовая индустрии. Поэтому мир отказывается покупать топливо оккупантов. Такое решение может быть принято и в США. Палата представителей Конгресса рассмотрит двухпартийный законопроект о запрете импорта российской нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля.

В России не будет Shell

О постепенном отказе от российских нефти и газа сообщили в корпорации Shell. Уже отменили спотовые закупки российской сырой нефти. Следующим шагом будет закрытие АЗС и остановка любых операций с авиационными горюче-смазочными материалами в России.

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