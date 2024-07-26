Стоит подчеркнуть, что Госдеп США поддержал мирные инициативы Украины во время встречи в Пекине. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Буряченко, отметив, что наше государство проявило серьезную субъектность.

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"Визит Кулебы в Китай – это большая победа нашей дипломатии. Кроме этого, такая встреча, вероятно, была инициативой именно украинской стороны", – отметил политолог.

Что показала встреча Кулебы и Ван И

Перед поездкой в Китай, наверняка, проводились консультации с нашими европейскими коллегами, в частности с Францией. Ведь в мае 2024 года Си Цзиньпин приезжал в Париж и кроме официальных переговоров, имел неформальное общение с Эммануэлем Макроном.

Возможно, Украина даже нашла посредников, которые помогли организовать встречу или избежать дипломатических недоразумений между нашими партнерами. Поэтому это точно не спонтанная история.

Китай не работает на внешнеполитической арене спонтанно. Он работает очень классически, немного архаично, а все заявления взвешенные. Поэтому получить официальное приглашение от Китая – очень важно. Так Украина проявила свою серьезную субъектность,

– подчеркнул политолог.

Стоит вспомнить, что российская пропаганда постоянно говорит о том, что наше государство якобы не имеет субъектности, делает все, что ей говорят в США. А в конкретном случае Украина реализовала такую встречу и в целом имеет ряд дипломатических побед на разных континентах.

Поэтому визит главы МИД в Китай может стать хорошим фундаментом для синхронизации наших позиций. Первые результаты уже есть, ведь звучат заявления о территориальной целостности, субъектности Украины.

Есть большие шансы договориться, чтобы Китай был на втором Саммите мира и помогал урегулировать ситуацию в Украине. Конечно, наши планы отличаются и их надо синхронизировать, но если представители Пекина все-таки прибудут на саммит – это будет означать, что они признали формулу мира Украины,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Также не надо забывать, что Китай является лидером Глобального Юга, поэтому его присутствие может означать и присутствие ряда других стран.