Варто підкреслити, що Держдеп США підтримав мирні ініціативи України під час зустрічі у Пекіні. Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Буряченко, зауваживши, що наша держава проявила серйозну суб'єктність.

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"Візит Кулеби до Китаю – це велика перемога нашої дипломатії. Крім цього, така зустріч, ймовірно, була ініціативою саме української сторони", – зауважив політолог.

Що показала зустріч Кулеби та Ван Ї

Перед поїздкою до Китаю, напевно, проводилися консультації з нашими європейськими колегами, зокрема з Францією. Адже у травні 2024 року Сі Цзіньпін приїжджав до Парижа й окрім офіційних переговорів, мав неформальне спілкування з Еммануелем Макроном.

Можливо, Україна навіть знайшла посередників, які допомогли організувати зустріч чи уникнути дипломатичних непорозумінь між нашими партнерами. Тому це точно не спонтанна історія.

Китай не працює на зовнішньополітичній арені спонтанно. Він працює дуже класично, трохи архаїчно, а всі заяви виважені. Тому отримати офіційне запрошення від Китаю – дуже важливо. Так Україна проявила свою серйозну суб'єктність,

– наголосив політолог.

Варто згадати, що російська пропаганда постійно говорить про те, що наша держава нібито не має суб'єктності, робить все, що їй кажуть у США. А в конкретному випадку Україна реалізувала таку зустріч і загалом має низку дипломатичних перемог на різних континентах.

Тож візит глави МЗС до Китаю може стати добрим фундаментом для синхронізації наших позицій. Перші результати вже є, адже лунають заяви про територіальну цілісність, суб'єктність України.

Є великі шанси домовитися, щоб Китай був на другому Саміті миру й допомагав врегулювати ситуацію в Україні. Звісно, наші плани відрізняються і їх треба синхронізувати, але якщо представники Пекіна все-таки прибудуть на саміт – це означатиме, що вони визнали формулу миру України,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Також не треба забувати, що Китай є лідером Глобального Півдня, тому його присутність може означати й присутність низки інших країн.