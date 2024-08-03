Китай набирает мощности: какой может быть его роль в окончании войны

Украина впервые за долгое время провела переговоры с Китаем. В Пекин летел глава нашего МИД Дмитрий Кулеба, который пригласил своего китайского коллегу посетить Киев.

После Саммита мира Китай на некоторое время исчез из информационного поля. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что одним из факторов его возвращения стал визит премьера Италии Джорджи Мелони.

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Китай хочет быть фактором стабильности

Во время визита Мелони озвучила ряд заявлений о том, что Китай не заинтересован в поддержке промышленности России и не хочет, чтобы война в Украине продолжалась. Кроме этого, Италия и Китай подписали договор о сотрудничестве.

Мы видим сближение Пекина с одной из европейских стран. К тому же он поддерживает связи с Францией, Венгрией, Сербией. Китай наращивает экономическую экспансию в Европе и демонстрирует способность влиять на политику Евразийского континента,

– отметил Валерий Клочок.

Си Цзиньпин показывает свою готовность участвовать в урегулировании военных конфликтов. Например, в 2023 году договор между Ираном и Саудовской Аравией был подписан с участием Китая. Также страна была привлечена к урегулированию ситуации в Палестине.

Китай набирает мощности. Даже в истории с российско-украинской войной он пытается показать, что контролирует все процессы, мол, если о чем-то договариваться, то надо приезжать в Пекин,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Поэтому визит Кулебы важен с той точки зрения, что украинский вопрос в поле зрения Китая. Если раньше о войне говорили очень сдержанно, то сейчас Си Цзиньпин получил всю выгоду от сотрудничества с Россией и хочет углублять отношения с Европой.

Если все-таки представитель Китая прибудет в Украину, то мы можем говорить, что он использует все рычаги сдерживания российской агрессии. Речь идет о прямом диалоге с Владимиром Путиным. Но также стоит помнить, что не на все контакты Россия соглашается.