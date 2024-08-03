Після Саміту миру Китай на певний час зник з інформаційного поля. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що одним з факторів його повернення став візит прем'єрки Італії Джорджі Мелоні.

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Китай хоче бути фактором стабільності

Під час візиту Мелоні озвучила низку заяв про те, що Китай не зацікавлений у підтримці промисловості Росії та не хоче, щоб війна в Україні продовжувалася. Крім цього, Італія та Китай підписали договір про співпрацю.

Ми бачимо зближення Пекіну з однією з європейських країн. До того ж він підтримує зв'язки з Францією, Угорщиною, Сербією. Китай нарощує економічну експансію у Європі та демонструє здатність впливати на політику Євразійського континенту,

– зауважив Валерій Клочок.

Сі Цзіньпін показує свою готовність брати участь у врегулюванні військових конфліктів. Наприклад, у 2023 році договір між Іраном та Саудівською Аравією був підписаний за участю Китаю. Також країна була залучена до врегулювання ситуації у Палестині.

Китай набирає потужностей. Навіть в історії з російсько-українською війною він намагається показати, що контролює всі процеси, мовляв, якщо про щось домовлятися, то треба приїжджати до Пекіна,

– підкреслив Валерій Клочок.

Тому візит Кулеби важливий з того погляду, що українське питання є у полі зорі Китаю. Якщо раніше про війну говорили дуже стримано, то зараз Сі Цзіньпін отримав всю вигоду від співпраці з Росією і хоче поглиблювати стосунки з Європою.

Якщо все-таки представник Китаю прибуде в Україну, то ми можемо говорити, що він використає всі важелі стримування російської агресії. Мовиться про прямий діалог з Владіміром Путіним. Але також варто пам’ятати, що не на всі контакти Росія погоджується.