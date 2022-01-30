Кулеба посоветовал Путину заботиться о собственном народе, а не тратить миллионы на войны
Источник:VICE News
В украинском МИД посоветовали Владимиру Путину заботиться о народе России. Главе Кремля будет лучше работать над улучшениями для россиян.
Тогда ситуация могла бы быть совсем другой. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сюжете американского канала.
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Кулеба посоветовал Путину не лезть не в свое дело
Дипломат говорил, что никогда не видел Путина в реальности. Его попросили представить, что он сказал, если бы пришлось встретиться.
Не лезь не в свое дело. Заботься о собственных людях. Если сконцентрироваться на предстоящем обновлении вместо тратить миллионы на ведение войн, то Россия могла бы быть лучшей страной для жизни. И тогда у Украины будет меньше головной боли,
– решительно ответил Кулеба.
Кроме того, в сюжете также показали ситуацию в Украине. Авторы побеседовали с военными, побывали на Донбассе и показали кадры скопления российских войск.
Украина противостоит российской агрессии: смотрите видеоВажно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Заявления Кулебы о российской агрессии
- Глава МИД Дмитрий Кулеба дал ответ Германии касательно того, что якобы вопрос вступления Украины в НАТО "не на повестке дня". Украинский министр объяснил, какие бы действия со стороны страны были бы положительным сигналом.
- Как заявлял Кулеба, Россия неизбежно стремится дестабилизировать Украину. Впрочем, маловероятно, что государство-агрессор решится на военную операцию, пока не использует другие варианты.
- Также глава МИД прокомментировал предварительный вариант ответа США на требования по так называемым "гарантиям безопасности". По его словам, Вашингтон учел позицию Украины.