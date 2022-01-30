Кулеба посоветовал Путину заботиться о собственном народе, а не тратить миллионы на войны

В украинском МИД посоветовали Владимиру Путину заботиться о народе России. Главе Кремля будет лучше работать над улучшениями для россиян.

Тогда ситуация могла бы быть совсем другой. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сюжете американского канала.

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Кулеба посоветовал Путину не лезть не в свое дело

Дипломат говорил, что никогда не видел Путина в реальности. Его попросили представить, что он сказал, если бы пришлось встретиться.

Не лезь не в свое дело. Заботься о собственных людях. Если сконцентрироваться на предстоящем обновлении вместо тратить миллионы на ведение войн, то Россия могла бы быть лучшей страной для жизни. И тогда у Украины будет меньше головной боли,

– решительно ответил Кулеба.

Кроме того, в сюжете также показали ситуацию в Украине. Авторы побеседовали с военными, побывали на Донбассе и показали кадры скопления российских войск.

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Заявления Кулебы о российской агрессии

Глава МИД Дмитрий Кулеба дал ответ Германии касательно того, что якобы вопрос вступления Украины в НАТО "не на повестке дня". Украинский министр объяснил, какие бы действия со стороны страны были бы положительным сигналом.

Как заявлял Кулеба, Россия неизбежно стремится дестабилизировать Украину. Впрочем, маловероятно, что государство-агрессор решится на военную операцию, пока не использует другие варианты.

Также глава МИД прокомментировал предварительный вариант ответа США на требования по так называемым "гарантиям безопасности". По его словам, Вашингтон учел позицию Украины.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.