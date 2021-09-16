Кулеба прервал свой брифинг из-за срочного звонка Зеленского

16 сентября 2021 , 13:48
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Источник:

МИД Украины

Дмитрий Кулеба 16 сентября прервал брифинг из-за звонка Владимира Зеленского. Разговор главы МИД и президента длилась несколько минут.

В настоящее время брифинг остановили. Впоследствии он возобновился

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Мне здесь президент звонит. Можно на паузу поставить трансляцию,
– спросил Кулеба.

Брифинг Кулебы: главное

Министр иностранных дел рассказал о налаживании сотрудничества с новым главой ООН. По словам Кулебы, пока внимание сосредоточили на вопросах:

  • противодействия агрессии со стороны России;
  • восстановлении территориальной целостности Украины;
  • деоккупации Донбасса и Крыма;
  • улучшении уровня жизни на пострадавших от оккупации территориях;
  • борьбе с пандемией коронавируса.

Почему ООН проигнорировала Крымскую платформу

  • Кулеба рассказал, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам.
  • По словам главы МИД Украины, это – "только один негативный момент в контексте нашего участия в ООН".
  • Кулеба анонсировал тематические беседы с руководством ООН.
  • Министр отметил, что такое отношение – недопустимо. Приоритетной задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности.
  • Кулеба отметил: нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств.
Автор: Мар'яна Бекало