Кулеба призвал Европу уничтожить многолетний нарратив Кремля, якобы "Украину в ЕС не ждут"

В конце июня Украина надеется получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Но не все в Европе поддерживают такую идею.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина уже на финальной прямой к саммиту ЕС. Там решится судьба нашего вступления.

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Трибуны скандируют, линия уже видна впереди, сил уже нет, но открывается сто десятое дыхание. В этот момент стоит вспомнить, какую колоссальную дистанцию мы преодолели,

– говорит Кулеба.

По его словам, этот статус важен, потому что юридически закрепит Украину в проекте европейской интеграции. Ведь до сих пор десятилетиями была стратегическая неопределенность по отношению к Украине.

Неопределенность без конструктива

По словам Кулебы, эта неопределенность по отношению к Украине перестала быть конструктивной.

"Это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут".

Сегодня мы вплотную приблизились к развязке. Это дипломатическое сражение эпического масштаба, в котором задействованы все дипломатические силы Украины», – рассказал Кулеба.

Он отметил, что весь путь евроинтеграции Украины – это преодоление нами полосы препятствий по европейским стереотипам и страхам. Последние метры этой дистанции наиболее сложны.

Поклонники и скептики

Как известно, не все страны ЕС выступают за предоставление нашему государству статуса кандидата. Но Украина работает над тем, чтобы убедить их.

Вчерашние скептики стали поклонниками. Вчерашние вроде бы поклонники вдруг качнулись в скепсис, а мы склоняем их обратно в позитив. Последние бастионы держатся, но отступят, если останутся в одиночестве. Меньшинство скептиков бросило против нас все контраргументы. Настоящее лицо каждого теперь видно и по результату украинцы оценят каждого,

– говорит министр.

Он также рассказал, что в последние месяцы выслушал немало монологов скептиков. В некоторых из них было очевидно, что люди сами не слишком верят в то, что говорят. В конце концов Кулеба вспомнил, что безвиз нам также давался тяжело. Европа боялась наплыва мигрантов, преступников. Но все работает хорошо. Потому и теперь мы поможем европейским друзьям преодолеть их страхи.

Кандидатство Украины на членство в ЕС

Заявку наше государство подала через несколько дней после вторжения России, когда стало ясно, что мы уничтожаем "вторую армию мира". ЕС стремление поддержал, Украина в кратчайшие сроки заполнила опросник. Однако есть некоторые государства, которые выступают против нашего вступления, или же говорят, что оно может затянуться более чем на 10 лет. Речь идет о Нидерландах, неоднозначной позиции Германии и Франции и других. Еврокомиссия определится по кандидатству Украины в ЕС 23 – 24 июня.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что по этому поводу начался финальный дипломатический марафон. Реальность такова, что в этом марафоне Украина в одной команде с Евросоюзом. Именно этой команде предстоит выиграть. Положительное решение может ужесточить не только Украину, но и весь ЕС. Поэтому мы будем на всех уровнях работать еще больше, чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС.

Также Киев 11 июня посещала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она поддерживает наши европейские устремления. Она провела финальные переговоры с Владимиром Зеленским в преддверии саммита. Заметила, что Еврокомиссия работает над Платформой восстановления Украины. В этом вопросе фиксируют большой энтузиазм. Западные СМИ же писали, что Украина получит статус кандидата, но с определенными условиями реформ. Реальное поступление может затянуться и на 10 лет.

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