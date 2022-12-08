Никто это не изменит, – Кулеба призвал не бояться распада России и вспомнил "Котлету по-киевски"

Россия рискует развалиться из-за кровопролитной войны против Украины. В МИД Украины призвали мир не опасаться развала России, как это было с СССР.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он убежден, что ни один человек не в состоянии остановить уже запущенные исторические процессы.

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Кулеба призвал не бояться распада России

Я призываю мир не опасаться того, что Россия разваливается. Если колеса истории начали движение, ни один человек не изменит этого,

– заявил Кулеба.

Глава МИД Украины уверен, что мир не рухнет, если Россия распадется. Он напомнил так называемую речь "Котлета по-киевски", когда мир боялся развала СССР.

"Вместо того, чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора признать тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества. Я не думаю, что мир рухнет, если Россия развалится. Но народ России развалит свою страну, как это произошло с Российской империей в 1917 году", – заявил Кулеба.

Как на Западе изменилась риторика по отношению к России

Весной среди лидеров Запада было мнение, что России следует "сохранить лицо" после войны в Украине. Такое заявление делал президент Франции Эммануэль Макрон, за что оказался под критикой.

Осенью, когда Украина провела успешное контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях, а также нанесла России немалые потери, риторика изменилась. Теперь существует мнение, что Украина должна победить в войне.

В НАТО, Германии, США и других странах заявляют, что Украина должна полностью деоккупировать территории, захваченные Россией. Кроме того, в НАТО считают, что режим Владимира Путина ни в коем случае не может победить.

Это очень беспокоит Кремль, который пытается сорвать долгосрочную поддержку Украины со стороны Запада. Россия пытается заставить сесть Украины за стол переговоров, чтобы взять время для возобновления своих сил.

. Речь "Котлета по-киевски" – шутливое название речи президента США Джорджа Буша-старшего, с которой он выступил 1 августа 1991 года в Киеве. Буш предостерег украинцев от "самоубийственного национализма", призывая сохранить СССР и отказаться от независимости от Москвы. Речь возмутила украинских националистов и американских консерваторов. Редактор газеты The New York Times Уильям Сафир назвал ее "Котлетой по-киевски" (Chicken Kiev speech – "курица" также используется как "трус" в английском сленге).