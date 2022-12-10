Кулеба раскритиковал УПЦ МП и подчеркнул, что там "предали Бога"

10 декабря 2022, 19:36
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Источник:

National Catholic Reporter

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Московский Патриархат выразил поддержку стране-агрессору. Таким образом, УПЦ МП пошла против воли Божьей.

Кулеба раскритиковал УПЦ МП

В то же время, все религиозные группы, которые пытаются уничтожить украинскую государственность, будут подавлены без колебаний. Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Русская православная церковь предала Бога. Все, что они делают – против воли Божьей. Я не думаю, что это ни морально, ни политически приемлемо быть связанным с этим институтом,
– заявил Кулеба.

Глава украинского МИД объяснил, что верующие имеют право на свободу вероисповедания и исповедовать свою веру так, как они этого желают.

В то же время, по его словам, Украина будет использовать все законные способы подавления тех религиозных групп, которые выступают за уничтожение нашей государственности.

Обыски в УПЦ МП: кратко

Автор: Марта Касіянчук