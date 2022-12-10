Кулеба раскритиковал УПЦ МП и подчеркнул, что там "предали Бога"

Кулеба раскритиковал УПЦ МП

В то же время, все религиозные группы, которые пытаются уничтожить украинскую государственность, будут подавлены без колебаний. Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Русская православная церковь предала Бога. Все, что они делают – против воли Божьей. Я не думаю, что это ни морально, ни политически приемлемо быть связанным с этим институтом,

– заявил Кулеба.