Это не просто визит к Байдену, – Кулеба раскрыл детали поездки Зеленского в США
Источник:Всеукраинский форум "Украина 30"
Дмитрий Кулеба рассказал, что главной темой для разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена в США станет вопрос безопасности. В частности, роль Вашингтона в процессе прекращения российской агрессии, а также деоккупации украинских территорий.
Глава Министерства иностранных дел Кулеба рассказал, что конкретной даты для визита еще не выбрали. Украинской стороне предложили конец июля.
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Чиновник отметил, что Украина ждет подтверждения даты уже в скором времени. Американская сторона уже активно начала подготовку к визиту.
О чем будут разговаривать Байден и Зеленский
По словам Кулебы, президенты обсудят либо прямое участие в "нормандском формате", либо параллельный трек, который будет пересекаться с нормандским форматом.
В то же время, кроме встречи с администрацией президента, Зеленский посетит много других мероприятий.
Будут контакты по линии Международного валютного фонда, встречи с обществом, с американским бизнесом. Это не просто визит к президенту Байдену,
– отметил Кулеба.
Что Зеленский говорил о встрече с Байденом
- Владимир Зеленский рассказал, что будет иметь по меньшей мере 2 блока вопросов для обсуждения: блок безопасности и экономический.
- В частности, блок безопасности будет предусматривать следующие вопросы: ПДЧ для Украины; оборонного контракта; меморандума между нашими странами; "Северного потока-2".
- Также Зеленский отметил, что беседовать с Байденом об увеличении оборонных поставок и военной помощи от США.