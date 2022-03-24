Дмитрий Кулеба рассказал, с какими странами Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности. В частности, речь идет о США, Великобритании, Турции.

Соответствующее заявление о переговорах украинской стороны с международными партнерами глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал в интервью изданию.

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Страны, с которыми ведутся переговоры о гарантиях безопасности для Украины

Мы ведем переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели,

– отметил министр.

По словам Кулебы, лидеры этих стран положительно отнеслись к идее гарантий безопасности для Украины. "Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем", – сообщил глава МИД Украины. Остальные – это часть переговоров между Украиной и Россией.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и государством-агрессором будет всеукраинский референдум. Речь идет, в частности, о вопросах гарантий безопасности и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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