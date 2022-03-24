Відповідну заяву про перемовини української сторони з міжнародними партнерами очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив в інтерв'ю виданню El País.

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Країни, з якими ведуть перемовини про гарантії безпеки для України

Ми ведемо переговори зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною про їхню можливу участь у цій моделі,

– зазначив міністр.

За словами Кулеби, лідери цих країн позитивно поставилися до ідеї про гарантії безпеки для України. "Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їхньою початковою реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо", – повідомив глава МЗС України. Решта – це частина переговорів між Україною та Росією.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною та державою-агресоркою буде всеукраїнський референдум. Йдеться, зокрема, про питання гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

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