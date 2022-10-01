Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина обратилась в суд ООН из-за аннексии своих территорий Россией. Суд просят как можно скорее рассмотреть дело.

Пока герои ВСУ идут в наступление и освобождают украинские города и села, Путин выдал маразматическое заявление об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

Заметьте Мы ожидаем, что после освобождения Лимана начнется деоккупация Луганщины, – Гайдай

После попыток Путина по поводу аннексии Украина официально сообщила в Международный суд ООН, что этот шаг грубо нарушает юридически обязательственный приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Просим суд как можно быстрее рассмотреть дело,

– заявил Кулеба.

Как Зеленский отреагировал на заявление Путина

Владимир Зеленский после абсурдных заявлений Путина подчеркнул, что глава Кремля не знает, что такое честь и достоинство. Именно поэтому, если Украина и будет вести переговоры с Россией, то только с другим ее президентом.

Зеленский отметил, что Россия устроила фарс с попыткой аннексии, видя мощь украинцев. Страна-оккупант пытается украсть то, что ей не положено. Однако у оккупантов, конечно же, ничего не получится.

Украина не допустит, чтобы агрессор убийствами, издевательствами, шантажом и ложью переписывал историю и перерисовывал границы. Украина вернет все свои территории и безопасность для их жителей.

Зеленский заявил, что Украина подает заявку в НАТО: смотрите видео