Кулеба в США отказался общаться с российскими пропагандистами

Министр иностранных дел Украины находится в составе украинской делегации в США. С вопросом к нему подошел российский журналист, однако отвечать Дмитрий Кулеба отказался.

Я не общаюсь с российскими журналистами, – Кулеба

К Кулебе подошел российский пропагандист из издания "РИА Новости". Он интересовался, будет ли Россия на повестке дня встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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Я не общаюсь с российскими СМИ с 2000 какого-то там года,

– ответил министр.

Журналист продолжил настаивать на разговоре и говорил: "Только один вопрос". Однако Кулеба просто помахал головой и еще раз повторил свои слова. После этого россиянин засмеялся и сказал "Хорошо".

Кулеба отказался общаться с российским пропагандистом: видео

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