Кулеба в США отказался общаться с российскими пропагандистами
Источник:"РИА новости"
Министр иностранных дел Украины находится в составе украинской делегации в США. С вопросом к нему подошел российский журналист, однако отвечать Дмитрий Кулеба отказался.
Я не общаюсь с российскими журналистами, – Кулеба
К Кулебе подошел российский пропагандист из издания "РИА Новости". Он интересовался, будет ли Россия на повестке дня встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.
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Я не общаюсь с российскими СМИ с 2000 какого-то там года,
– ответил министр.
Журналист продолжил настаивать на разговоре и говорил: "Только один вопрос". Однако Кулеба просто помахал головой и еще раз повторил свои слова. После этого россиянин засмеялся и сказал "Хорошо".
Кулеба отказался общаться с российским пропагандистом: видео
Зеленский в США: что известно
- Кулеба и другие политики приехали в США в составе украинской делегации. Они будут сопровождать Владимира Зеленского, прилетевшего на встречу с президентом США Джо Байденом.
- 31 августа украинский лидер посетит американское министерство энергетики, Пентагон, Госдеп, Всемирный банк и NASA.
- Политик также поедет в Чикаго, чтобы встретиться с украинской диаспорой.
- С Байденом Зеленский будет говорить о российской агрессии, энергетической безопасности и реформах.