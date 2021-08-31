Кулеба в США отказался общаться с российскими пропагандистами

31 августа 2021 , 18:55
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Источник:

"РИА новости"

Министр иностранных дел Украины находится в составе украинской делегации в США. С вопросом к нему подошел российский журналист, однако отвечать Дмитрий Кулеба отказался.

Я не общаюсь с российскими журналистами, – Кулеба

К Кулебе подошел российский пропагандист из издания "РИА Новости". Он интересовался, будет ли Россия на повестке дня встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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Я не общаюсь с российскими СМИ с 2000 какого-то там года,
– ответил министр.

Журналист продолжил настаивать на разговоре и говорил: "Только один вопрос". Однако Кулеба просто помахал головой и еще раз повторил свои слова. После этого россиянин засмеялся и сказал "Хорошо".

Кулеба отказался общаться с российским пропагандистом: видео

Зеленский в США: что известно

  • Кулеба и другие политики приехали в США в составе украинской делегации. Они будут сопровождать Владимира Зеленского, прилетевшего на встречу с президентом США Джо Байденом.
  • 31 августа украинский лидер посетит американское министерство энергетики, Пентагон, Госдеп, Всемирный банк и NASA.
  • Политик также поедет в Чикаго, чтобы встретиться с украинской диаспорой.
  • С Байденом Зеленский будет говорить о российской агрессии, энергетической безопасности и реформах.
Автор: Софія Мінджоса