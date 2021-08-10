Международная поддержка набирает обороты: участие в Крымской платформе примут уже 37 стран
Источник:Дмитрий Кулеба в твиттере
В Киеве 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы. Дмитрий Кулеба заявил, что еще 3 европейские страны подтвердили свое участие в мероприятии.
Министр иностранных дел отметил, что количество участников возросло до 37. Об этом он сообщил 10 августа на своей странице в твиттере.
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Три страны подтвердили участие
Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа,
– написал глава МИД.
Дмитрий Кулеба отметил, что международная поддержка Крымской платформы набирает обороты и добавил, что ждем новых подтверждений.
Что такое Крымская платформаКрымская платформа – это мероприятия, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма.
Проведение саммита анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Он пригласил иностранных лидеров присоединиться.
Крымская платформа: последние новости
- Саммит Крымской платформы 23 августа будет состоять из 4 тематических панелей. Кроме этого, будет основное заседание с участием глав международных делегаций.
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, Штаты поддерживают Крымскую платформу и будут тесно сотрудничать с украинским правительством.
- В Украине размышляют над тем, чтобы "припарковать" Крымскую платформу в рамках Организации Объединенных Наций. Ведь проводить мероприятие ежегодно нет возможности.
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