Кулеба опроверг торги вопросом Украины между Байденом и Путиным

Джо Байден и Владимир Путин обсудили Украину во время встречи в Женеве. В украинском МИД подчеркнули, что президент США однозначно был на нашей стороне.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что разговор относительно Украины между президентами США и России был предметным.
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По словам главы МИД, политики очень хорошо друг друга понимали. Ведь Байден ориентируется в этом вопросе еще с первых дней российской агрессии против Украины, тогда он как раз находился в статусе вице-президента США.
Он отметил, что не согласен с заголовком программы – "Между Байденом и Путиным", если там имеется в виду Украина. Мол, атмосфера и содержание встречи между лидерами США и России были совсем не такими.
Президент Байден был однозначно на стороне Украины. Мы не были между ними,
– подчеркнул Кулеба.
Как отметил чиновник, Байден четко заявил Путину, что твердо и непоколебимо будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины.
Никаких договоренностей об Украине без Украины
Кроме этого, министр иностранных дел рассказал подробности своего разговора с заместителем американского госсекретаря Викторией Нуланд. Во время разговора 17 июня она подробно проинформировала его о содержании разговора Байдена и Путина, в частности – в части, касающейся Украины.
Она сказала: "Уверяю, что ни сам президент Байден, ни вся наша команда не отступят от правила" никаких договоренностей об Украине без Украины",
– сказал Кулеба.
И добавил, что Нуланд также заверила, что американская сторона не будет пытаться вести договоренности за спиной Украины и отвергать любые попытки навязать такие договоренности.
Как прошла встреча Байдена: коротко
- Президенты встретились в Женеве 16 июня, они общались на протяжении нескольких часов. После провели отдельные брифинги по итогам саммита.
- Ситуация в Украине была одной из тем, которые подняли лидеры США и России. Байден отметил, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть Минские соглашения.
- Обсудили также и вступление Украины в НАТО. Уже на следующий день, 17 июня, в Кремле заявили, что обеспокоены заявлениями Байдена об Украине и Альянсе.