"Выполнили все требования": Кулеба впервые за время полномасштабной войны встретится с Сийярто
Дмитрий Кулеба впервые с начала полномасштабного вторжения встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. Украина ожидает "зеленого света" на открытие переговоров о вступлении в ЕС, поскольку выполнила свое "домашнее задание".
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины накануне заседания Совета МИД ЕС, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Кулеба также добавил, что Украина выполнила требования Будапешта.
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Украина делает успехи
Прибыв на встречу с европейскими коллегами, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже приняла три из четырех законов, которые требовала Еврокомиссия. По его словам, законы о САП, НАБУ и национальном образовании для нацменьшинств.
Этот законодательный акт приводит национальное законодательство Украины в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, которая должна снять беспокойство, постоянно выражаемое Венгрией в ходе дискуссий, первый законодательный акт, закон о лоббировании, был зарегистрирован в парламенте и также будет принят,
– сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что приехал в Брюссель с четким месседжем о "готовности Украины выполнить домашнее задание для начала переговоров о вступлении и продвижении к членству в ЕС".
К слову, в четверг европейские лидеры будут решать не только дальнейшую судьбу евроинтеграции Украины, но и выделение 50 миллиардов евро в рамках "Ukrainian Facility", 12-й пакет санкций и продолжение финансирования Европейского фонда мира. Дмитрий Кулеба говорит, что заседание Европейского совета будет сложное, впрочем, ожидает положительного решения.
"Мы ожидаем, что Европейский Союз примет решение, которое оценит усилия, приложенные Украиной, и предоставит нашему государству "зеленый свет" на открытие переговоров о вступлении", – заявил Кулеба.
Процесс расширения ЕС все равно продолжится
В преддверии исторического заседания украинская сторона ведет переговоры со всеми государствами-членами ЕС. В частности, это касается и Венгрии, выступающей против открытия переговоров. Сегодня на полях заседания Совета ЕС Дмитрий Кулеба встретится с Петером Сийярто.
Это будет наша первая личная встреча с начала широкомасштабного вторжения. И я думаю, что сам этот факт говорит сам за себя, что мы продолжаем диалог, мы говорим с Венгрией и, как я только что сказал, Украина изменилась,
– добавил украинский министр.
Глава МИД Украины говорит, что сложно понять, откуда Будапешт берет аргументы против открытия переговоров о вступлении, поскольку Украина выполнила все требования Венгрии.
Украинский министр считает, что сейчас ставки "очень высокие" как для Украины, так и для самого ЕС. Отказ о начале переговоров о вступлении станет "демотивирующим решением" для украинского народа. По словам Кулебы, всему миру это будет сигналом о неспособности ЕС выполнять свои обещания и принимать решения исторического характера. Впрочем, процесс расширения Евросоюза не остановится.
"Я думаю, что это (решение – 24 Канал) будет разрушительным для обеих сторон, если это произойдет. Но вы не можете остановить вращающиеся колеса истории. Я не сомневаюсь, что процесс расширения ЕС продолжится. Украина будет членом ЕС", – сообщил Кулеба.